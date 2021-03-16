Son dakika: Kaşar peynirin içinden çıkan lastik eldiven şoke etti! Firma, müşteriye bakın ne teklifte bulundu | Video

Son dakika haberler... Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan Ayşe Emer isimli kadın, marketten aldığı kaşar peyniri kesince hayatının şokunu yaşadı. Peynirin içinden çıkan lastik eldiveni gören Emer, gözlerine inanamadı. Ürünün fotoğrafını çeken kadın üretici firmaya durumu ilettiğinde firma tarafından bir teklifle karşılaştı. Teklifi kabul etmeyen kadın olayı Alo 174 Gıda Hattı'na ihbar etti.