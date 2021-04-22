SON DAKİKA: Kripto parada büyük şok! Thodex'de (Fatih Özer) 2 Milyar Dolarlık vurgun' Mağdurlar nasıl geri alacak?
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Sarıyer'de gecekondu alevlere teslim oldu | Video 22.04.2021 | 09:49
Kriptopara piyasalarında son dakika haberi... Thodex kurucusu Fatih Özer 2 Milyar Dolar ile yurt dışına kaçtı! Fatih Özer -Thodex kripto para mağdurları paralarını nasıl geri alacak? Fatih Özer Thodex mağdurları hangi yolu izlemeli? Kripto Para Araştırma Müdürü Helin Çelik, canlı yayında kripro para magdurlarının izlemekleri gereken yolu ve dikkat edilmesi gerekenleri yorumladı...