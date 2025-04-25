Video Yaşam SON DAKİKA: Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! | Video
SON DAKİKA: Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! | Video

SON DAKİKA: Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! | Video

25.04.2025 | 08:15

Son dakika haberi: Kütahya'nın Simav ilçesinde bu sabah saatlerinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı.

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