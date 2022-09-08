Son Dakika: Manisa'da orman ürünleri fabrikasında korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor | Video
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde, orman ürünlerinden çeşitli dekoratif eşyalar üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.