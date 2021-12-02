SON DAKİKA: Müge Anlı'dan tepki! Genç kızın katil zanlısının saldırı anı kamerada...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:46
11:44
13:15
01:37
Tekstil atölyesinde fırtına dehşetini yaşadılar! O anlar kamerada | Video 02.12.2021 | 09:38
04:13
01:26
Taşımacılıkta son nokta! Canlarını hiçe saydılar | Video 02.12.2021 | 09:37
04:03
Düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı | Video 02.12.2021 | 10:02
05:53
01:22
Van’ın kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı | Video 02.12.2021 | 09:46
01:05
İstanbul’da trafikte yumruklu “yol verme” kavgası kamerada | Video 02.12.2021 | 09:46
00:36
02:36
İstanbul Beşiktaş'ta servis minibüsüne çarpan otomobil yan yattı: 1 yaralı 02.12.2021 | 09:27
01:02
02:36
Antalya'da dehşet! Eski eşini öldürüp, 2 kardeşini de yaraladı 02.12.2021 | 09:26
01:23
Beylikdüzü'nde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 02.12.2021 | 09:17
04:59
Avcılar'da çamaşır makinesi hırsızı kamerada | Video 02.12.2021 | 09:21
01:20
Jandarmadan silah imalathanesine baskın: 1 gözaltı | Video 02.12.2021 | 09:17
01:20
01:23
Beylikdüzü'nde motosiklet hırsızlığı kamerada | Video 02.12.2021 | 09:21
04:02
Kadıköy’de otomobil ok gibi bariyerlere saplandı: 1 ölü | Video 02.12.2021 | 08:51
Müge Anı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı'dan sert tepki "Kötüler kahrolsun" Müge Anlı canlı yayınında; katil zanlısının tepki çeken saldırı görüntüleri... 24 Kasım Çarşamba günü başında vurulmuş cansız bedeni bulunan 20 yaşındaki Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katil zanlısından saldırı anı anı kamerada...