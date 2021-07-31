Son dakika: Muğla Bodrum'da da yangın başladı! Yangından ilk görüntüler...

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Alevlere karadan müdahale başladı.

Muğla Bodrum'un Umurca Mahallesi'ndeki makilik alandaki, iki noktadan bugün saat 12.40'ta alevler yükselmeye başladı. Polis lojmanlarına 100 metre mesafedeki yangında alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler rüzgarın etkisiyle İçmeler mevkiine doğru ilerlemeye başladı. Alevlere 6 arazöz, 5 itfaiye aracıyla müdahaleye başlandı. Bodrum'daki beton firmalarına ait beton mikserleri de bölgeye takviye olarak sevk edildi. Dumanlar başta Kumbahçe Plajı olmak üzere ilçenin birçok noktasından görülüyor. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis, şüphelilere yönelik bölgede çalışma başlattı.