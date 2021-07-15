Video Yaşam SON DAKİKA: Rize'de sel felaketi! Selin geliş anı görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: Rize'de sel felaketi! Selin geliş anı görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA: Rize'de sel felaketi! Selin geliş anı görüntüleri ortaya çıktı
15.07.2021 | 09:41

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Son dakika haberleri... Rize'de sel felaketinin geliş anı görüntüleri cep telelfonu kamerasına saniye snaiye böyle yansıdı.

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Rize'de sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde heyelan sonucu yıkılan 2 katlı evde oturan Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Eve ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde ise Halil Arıcı selde kayboldu.


5 KATLI BİNA HASAR GÖRDÜ, 10 KİŞİLİK AİLE TAHLİYE EDİLDİ
Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. O sırada evde bulunan 10 kişilik aile korkuyla kendilerini dışarı attı. Tahliye edilen aile, sağlık ocağına sığındı.


HASTA KOCASINI SIRTINDA TAŞIYARAK EVDEN ÇIKARDI
Ev sahibi Fatma Sağkol Evin ön tarafında balkonda oturuyordum. Evin arka tarafındaki yamaçtan kopan heyelan büyük bir gürültüyle eve vurdu. Deprem oldu zannettim, eşim hasta aldım onu sırtıma hemen evden çıktım. dedi.


Rukiye Sağkol ise Namazımı kıldım evde oturuyordum büyük bir gürültüyle ev sallandı, deprem olduğunu zannettim. Dışarı çıktım baktım evin arkasındaki yamaç kopup eve vurmuştu. Koltuk değnekleri ile yürüyebiliyorum, çıkabildiğim kadar hızlı evden çıktım. diye konuştu.


Çayeli ilçesi İncesırt köyünde yamaçtan kopan heyelan Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı apartmana vurdu. Apartmanın bodrum katında bulunan ahırdaki hamile bir inek ve keçi telef oldu. Apartmanda yaşayan hasta ve yaşlıların olduğu yaklaşık 10 kişi olayın hemen ardından yan tarafta bulunan İncesırt Sağlık Ocağına sığındı.

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