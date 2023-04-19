Video Yaşam SON DAKİKA: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde buhar kazanı patladı! | Video
SON DAKİKA: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde buhar kazanı patladı! | Video

SON DAKİKA: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde buhar kazanı patladı! | Video

19.04.2023 | 16:32

Son dakika haberi: Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümüne ait olduğu öğrenilen tek katlı binada buhar kazanı kaynaklı patlama yaşandı. Patlamada duvarlar yıkılırken ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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SON DAKİKA: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buhar kazanı patladı! | Video 01:14
SON DAKİKA: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde buhar kazanı patladı! | Video 19.04.2023 | 16:32
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