SON DAKİKA: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde buhar kazanı patladı! | Video

Son dakika haberi: Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümüne ait olduğu öğrenilen tek katlı binada buhar kazanı kaynaklı patlama yaşandı. Patlamada duvarlar yıkılırken ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.