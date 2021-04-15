Son Dakika: Yeni genelge ile Şehirler arası seyahat yasağı mı geldi? Şehirler arası seyahat yasağı var mı ve ne zaman bitecek? | Video

Seyahat yasağı ile ilgili akıllarda pek çok soru işareti bulunuyor. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulanacak olan Ramazan kısıtlamaları ile beraber şehirlerarası seyahat yasağının da uygulamaya geçtiğimiz duyurdu. Gelen bu son dakika açıklaması sonrası “Şehirler arası seyahat yasağı mı geldi, şehir dışına çıkma yasağı var mı, ne zaman bitiyor?” soruları yanıt aramaya başladı. Gözler bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan genelgeye çevrildi. Bu kapsamda Başkan Erdoğan 2 hafta kısmi kapanma olacağını duyurmuş ve ''Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir. '' ifadelerini kullanmıştı.