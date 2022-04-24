Video Yaşam Su zammı sonrası vatandaşlar çeşmeye koştu | Video
Su zammı sonrası vatandaşlar çeşmeye koştu | Video

Su zammı sonrası vatandaşlar çeşmeye koştu | Video

24.04.2022 | 10:21

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Eskişehir’in Karapınar Mahallesi’nde yer alan beş asırlık tarihi çeşme, içme suyu fiyatına gelen zamlardan sonra tekrar önem kazanarak vatandaşlar tarafından daha fazla kullanılmaya başlandı.

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Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesi başta olmak üzere birçok farklı yerinde bulunan su çeşmeleri, her yıl binlerce insanın ihtiyaçlarını karşılıyor. Son dönemde ise belediye tarafından temin edilen içme suyuna gelen zamlar, bu çeşmelerin tekrar önem kazanmasına neden oldu. Odunpazarı ilçesine Karapınar Mahallesi'nde bulunan beş asırlık tarihi çeşmeye her gün çok sayıda kişi geliyor. Çeşmeyi en çok ziyaret edenler arasında mahalle sakinleri yer alırken, gelenler yanlarında getirdikleri damacanaları ve pet şişeleri çeşmeden akan suyla doldurarak giderlerini azaltmaya çalışıyor.

"ARABAYLA GELİP SULARINI DOLDURUP GERİ GİDİYORLAR"
Tarihi çeşmeden doldurdukları suyu hem içtiklerini hem de bulaşık yıkama gibi ev işlerinde kullandıklarını söyleyen Karapınar Mahallesi sakini Mustafa Sağlam, zamlarla birlikte çeşmeden su doldurmaya gelen insanların sayısının arttığını söyledi. Mahallelinin yoksul olduğunu ve damacana almak yerine çeşme suyu tükettiklerini belirten Sağlam, "Su 7-8 lira olduğu için, fakirler buradan su dolduruyorlar. Suyunu buradan çeşmeden alıyorlar. Burası fakir bir bölge suyun fiyatı da 7 buçuk lira olduğu için kimse su alamıyor, ihtiyaçlarını buradan temin ediyorlar. Su arabası geliyor ama satış yapamadan geri gidiyor. Yabancı yerlerden de geliyorlar. Arabayla gelip sularını doldurup geri gidiyorlar. Buradan su içildiği için hem içme suyu olarak hem de çamaşır ve bulaşık gibi şeyler için kullanılıyor. Eskiden buradan çok fazla su alınmıyordu, gelen zamların da etkisiyle buradan su doldurmak için sıraya bile giriyorlar. Bu çeşmeye de bir çare bulunması gerekiyor, sürekli boşa akıyor. Gelecekte susuz kaldığımızda bu çeşmeden akan suyu ararız" dedi.

"ZAMDAN SONRA SU DOLDURMAYA GELENLER ARTTI"
Eskişehir'in her yerinden tarihi çeşmeye su doldurmaya gelenler olduğunu söyleyen mahalle sakini Mehmet Günden, "Bizim mahallemiz Eskişehir'in ilk kuruluş yerlerinden bir tanesi. Böyle olduğu için bizim mahallemizde çeşmeler çok var. Suyu kullanan çok. Son gelen su zammından sonra buraya su almaya gelen insanlarda yüzde 20 oranında artış oldu. Çeşmemizde kullanım bayağı fazla. Yüzde 60'ı yemek, çay gibi şeylerde kullanmak için götürüyor. İçmek için de yüzde 20 oranında kullanan var. Pandemi döneminde Kalabak suyu gelmemişti, buradaki çeşmelerimiz sıkıntılarımızı gidermişti o dönemde. Zamlardan sonra baya bir artış oldu şelale parka gidenler burayı görüyor daha sonra da geliyorlar. Eskişehir'in 80 mahallesinden de gelen var buraya, araçlarıyla geliyorlar sularını doldurup götürüyorlar" şeklinde konuştu.

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