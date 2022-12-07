Video Yaşam Sultanbeyli'de su tankerinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti | Video
Sultanbeyli'de su tankerinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti | Video

Sultanbeyli'de su tankerinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti | Video

07.12.2022 | 18:10

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Sultanbeyli'de İSKİ'ye ait su tankeri, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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