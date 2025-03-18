Sürücü panik yapınca doğalgaz kutusuna böyle çarptı! | Video
Çekmeköy’de bir sürücü sokağa gireceği sırada karşısına çıkan otomobili görünce panikleyip direksiyon hakimiyetini kaybederek doğalgaz kutusuna çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPTI
Erkan Urtenur, kazada kimsenin yaralanmadığını söyleyerek, "Ben aracımla hareket halindeydim. Tam sokaktan çıkacaktım. Cadde üzerinden araç geliyordu. Beni görünce yavaşladı, ama sokağa gireceğini tahmin etmemiştim. Tam sokaktan çıkacakken hanımefendi sanırım gaza bastı. Heyecanlandı mı, fren yerine gaza mı bastı onu da anlayamadım. Doğal kutusuna çarparak durdu. Kimseye bir şey olmadı, araçta iki çocuk vardı ama iyilerdi. Arabada hasar vardı" dedi.
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