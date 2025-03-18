Video Yaşam Sürücü panik yapınca doğalgaz kutusuna böyle çarptı! | Video
Sürücü panik yapınca doğalgaz kutusuna böyle çarptı! | Video

Sürücü panik yapınca doğalgaz kutusuna böyle çarptı! | Video

18.03.2025 | 16:20

Çekmeköy’de bir sürücü sokağa gireceği sırada karşısına çıkan otomobili görünce panikleyip direksiyon hakimiyetini kaybederek doğalgaz kutusuna çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza geçtiğimiz günlerde Çekmeköy ilçesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 VM 0303 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen kadın sürücüsü sokağa gireceği sırada sokaktan çıkan Erkan Urtenur'un idaresindeki 34 GKV 485 plakalı otomobili görünce panikledi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü daha sonra kuaför dükkanının doğalgaz kutusuna çarptı. Adeta faciadan dönülen kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPTI
Erkan Urtenur, kazada kimsenin yaralanmadığını söyleyerek, "Ben aracımla hareket halindeydim. Tam sokaktan çıkacaktım. Cadde üzerinden araç geliyordu. Beni görünce yavaşladı, ama sokağa gireceğini tahmin etmemiştim. Tam sokaktan çıkacakken hanımefendi sanırım gaza bastı. Heyecanlandı mı, fren yerine gaza mı bastı onu da anlayamadım. Doğal kutusuna çarparak durdu. Kimseye bir şey olmadı, araçta iki çocuk vardı ama iyilerdi. Arabada hasar vardı" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sürücü panik yapınca doğalgaz kutusuna böyle çarptı! | Video 01:25
Sürücü panik yapınca doğalgaz kutusuna böyle çarptı! | Video 18.03.2025 | 16:20
Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rahminden 7 kiloluk tümör çıktı! | Video 05:01
Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rahminden 7 kiloluk tümör çıktı! | Video 18.03.2025 | 15:41
Yalova’da sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 06:25
Yalova’da sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı | Video 18.03.2025 | 15:41
Müşterilerini 120 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu havalimanında yakalandı | Video 02:31
Müşterilerini 120 milyon lira dolandırdığı iddia edilen kuyumcu havalimanında yakalandı | Video 18.03.2025 | 15:27
Minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı! O anlar kamerada | Video 01:08
Minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 15:25
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:33
1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2025 | 15:11
Edirne’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 02:17
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 18.03.2025 | 14:54
Edirne’de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi metrelerce böyle sürüklendi | Video 00:45
Edirne'de feci kaza kamerada: Motosikletteki 2 kişi metrelerce böyle sürüklendi | Video 18.03.2025 | 13:59
İtalyan şefin oğlu Ahmet Minguizzi cinayetinde duruşma tarihi belli oldu | Video 10:46
İtalyan şefin oğlu Ahmet Minguizzi cinayetinde duruşma tarihi belli oldu | Video 18.03.2025 | 13:42
3 araçlı zincirleme kazada yara almayan sürücüler arasındaki kavgayı vatandaşlar ayırdı | Video 05:44
3 araçlı zincirleme kazada yara almayan sürücüler arasındaki kavgayı vatandaşlar ayırdı | Video 18.03.2025 | 13:02
Niğde’de uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı | Video 00:47
Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 4 kişi tutuklandı | Video 18.03.2025 | 13:01
Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği böyle devrildi | Video 00:10
Kaldırımda yürürken kafasına elektrik direği böyle devrildi | Video 18.03.2025 | 12:44
Silivri’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı | Video 02:10
Silivri'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı | Video 18.03.2025 | 12:06
’Yan bakma’ kavgası cinayete dönmüştü, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:53
'Yan bakma' kavgası cinayete dönmüştü, o anların görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2025 | 12:00
Sokak kedileri için koyulan mamayı tekmeleyerek dağıttı! İşte o anlar... | Video 02:38
Sokak kedileri için koyulan mamayı tekmeleyerek dağıttı! İşte o anlar... | Video 18.03.2025 | 11:43
Arabayla gelip, tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video 00:46
Arabayla gelip, tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 11:38
Erkek arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü | Video 02:24
Erkek arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü | Video 18.03.2025 | 11:16
Drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu | Video 03:08
Drift atan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu | Video 18.03.2025 | 10:52
İsmail Kaan’ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:22
İsmail Kaan'ın öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 18.03.2025 | 10:26
Kaldırımda yürürken aydınlatma direği üzerine devrildi! O anlar kamerada | Video 02:07
Kaldırımda yürürken aydınlatma direği üzerine devrildi! O anlar kamerada | Video 18.03.2025 | 10:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY