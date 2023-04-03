Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil iş yerine girdi! O anlar kamerada | Video
ADANA'da hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobilin dükkana girdiği kazada 2 kişi hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iş yeri sahibi ile içerideki 3 kişinin panik içinde dışarı kaçıştığı görüldü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden çıkarılan 1'i kadın, 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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