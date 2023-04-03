Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil iş yerine girdi! O anlar kamerada | Video 03.04.2023 | 16:20 ADANA'da hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobilin dükkana girdiği kazada 2 kişi hafif yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iş yeri sahibi ile içerideki 3 kişinin panik içinde dışarı kaçıştığı görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 31 Mart günü saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün Ordu Caddesi'ne dönerken hızlı girdiği virajda kontrolden çıkan otomobil, kavşaktaki dükkana girdi. İş yerinin camları ve kaldırımda bulunan içecek dolabı kırıldı. Bu sırada alışveriş yapan 3 kişi ile iş yeri sahibi büyük korku yaşayıp, kendilerini dışarı attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilden çıkarılan 1'i kadın, 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.