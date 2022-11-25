Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
Tekirdağ’da pitbull dehşeti! 10 yaşındaki çocuğu bacağından ısırdı | Video 25.11.2022 | 10:53
02:38
İşe gitmek için yola çıktı, seyir halindeyken aracı böyle yandı | Video 25.11.2022 | 10:47
03:11
Takaron Vadisi'ndeki dehlizler heyecanlandırdı | Video 25.11.2022 | 10:17
10:06
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Kasım 2022 Cuma atv izle | Video 25.11.2022 | 10:19
01:08
00:40
Öldüren yumruğa tahrik indirimli tahliye | Video 25.11.2022 | 10:13
00:57
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Operasyon anları kamerada | Video 25.11.2022 | 10:13
02:13
00:39
01:15
Adana’da organize suç örgütü operasyonu kamerada | Video 25.11.2022 | 09:17
02:12
Edirne'de alevler göğe yükseldi, tarihi konak küle döndü | Video 25.11.2022 | 08:51
02:05
00:56
Ordu'da cinayet! Tabanca ile vurulan fırıncı hayatını kaybetti | Video 25.11.2022 | 08:46
02:19
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 18 gözaltı | Video 25.11.2022 | 08:39
02:05
Endonezya’da 6 yaşındaki çocuk 2 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 24.11.2022 | 18:03
00:32
00:55
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 24.11.2022 | 16:54
03:12
00:52
Silifke'de yağışla birlikte ev ve iş yerlerini su bastı | Video 24.11.2022 | 15:39
00:21
Kapkaç çetesi, polisin 350 saatlik kamera takibi sonucu çökertildi | Video 24.11.2022 | 15:38
Antik Roma Döneme ait olduğu sanılan Takaron Vadisi’ndeki (Gerger Kanyonu) dehlizlerin Atatürk Barajı için 42 yıl önce yapılan jeolojik etüd çalışmasında açıldığı ortaya çıktı.
Ateş yakılarak bu tünel benzeri dehliz yapısına giren Alkan ve Çelik, 100 metre ilerledi. Gizemiyle büyük heyecana neden olan yaklaşık 2x2 ebadındaki dehlizin antik döneme ait bir yapı olabileceğini düşünüldü ancak dehlizde hilti izleri fark edildi.
Dehlizden çıktıktan sonra Barajın Siverek tarafında aynı şekilde başka bir giriş fark edilince, tekne ile karşıya geçip burasıda kontrol edildi. Buranında yine aynı uzunlukta ve ebatta dehliz olduğu görüldü.
Karşılıklı iki dehlizin yakın dönemde yapılmış olabileceği tahmin edilerek araştırıldı. Yapılan araştırmada bu dehlizlerin 1980 yılı öncesinde Atatürk Baraj gövdesini yapmak için yapılan jeolojik etüd çalışmasında açıldığı öğrenildi.
Arkeologları heyecanlandıran bu gizemli dehlizlerin 42 yıl önce Devlet Su İşleri tarafından açıldığı tespit edildi.
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 ay önce Gerger kanyonunda yaptığımız bir araştırma sonucu antik dönem tüneller olduğunu düşündüğümüz bazı dehlizler tespit ettik. Bu dehlizleri ilk gördüğümüzde çok heyecanlanmıştık. Çünkü muazzam yapılardı. Acaba bu dehlizleri kayaların içine oyarak kimin yaptığını düşünürken, yaptığımız araştırmada 1980'lerde özellikle Atatürk Barajı için yapıldığını tespit ettik" dedi.
Alkan, ayrıca bu dehlizleri turistlerin gezebileceğini ifade etti.