Taksi durağında tartıştığı şoförü silahla yaralayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video
Maltepe’de taksi durağında çıkan tartışmada şoförü silahla yaralayan ve “kasten yaralama” suçundan adli makamlara sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
18 Şubat tarihinde "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
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