Video Yaşam Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı | Video
Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı | Video

Taksim'de turist avcısı dilenciler kameraya yakalandı | Video

22.05.2022 | 10:17

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Taksim Meydanı mesken tutarak özellikle yabancı uyruklu turistleri hedef alan dilenciler, çocuklarını da kullanarak turistlere zor anlar yaşatıyor.

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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesini hedef alan dilenciler, burada özellikle turistleri hedef alarak onlara zor anlar yaşatıyor. Çocuklarını kullanarak turistlere duygu sömürüsü yapan dilenciler, paralarını alana kadar turistleri rahat bırakmaması dikkat çekti. Dilencilerin, turistlere yaşattığı zor anlar ise kameraya yansıdı. Öte yandan aile boyu dilenen dilencilerden biri ise kendilerini görüntülemek isteyen basın mensubunu fark edip tepki gösterdi.

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