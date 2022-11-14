Video Yaşam Taksim'deki terör saldırısında şehit olan Yusuf Meydan ve kızı Ecrin toprağa verildi | Video
Taksim'deki terör saldırısında şehit olan Yusuf Meydan ve kızı Ecrin toprağa verildi | Video

Taksim'deki terör saldırısında şehit olan Yusuf Meydan ve kızı Ecrin toprağa verildi | Video

14.11.2022 | 15:06

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Taksim'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve küçük kızı Ecrin Meydan için cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu.

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