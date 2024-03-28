Tekirdağ'da evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı | Video
TEKİRDAĞ'da, evinde yaptığı gizli bölmede uyuşturucu imal eden şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla yakalandı. Evde, uyuşturucu madde ile iklimlendirme sistemi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Süleymanpaşa ilçesinde bir evde iklimlendirme yöntemiyle uyuşturucu imal edilip, piyasa sürüldüğü belirlendi. Eve baskın düzenleyen jandarma, gizli bölmede,
iklimlendirme sistemi, 2 kök kenevir, 5 gram kubar esrar, 1 gram esrar tohumu, biri kurusıkı 2 tabanca, 51 mermi, esrar öğütücü, 2 led aydınlatma ışığı, 2 vantilatör, hava nemlendiricisi, termometre, 3 varil, ampermetre ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
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