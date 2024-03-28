Video Yaşam Tekirdağ'da evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı | Video
Tekirdağ'da evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı | Video

Tekirdağ'da evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı | Video

28.03.2024 | 12:40

TEKİRDAĞ'da, evinde yaptığı gizli bölmede uyuşturucu imal eden şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla yakalandı. Evde, uyuşturucu madde ile iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Süleymanpaşa ilçesinde bir evde iklimlendirme yöntemiyle uyuşturucu imal edilip, piyasa sürüldüğü belirlendi. Eve baskın düzenleyen jandarma, gizli bölmede,

iklimlendirme sistemi, 2 kök kenevir, 5 gram kubar esrar, 1 gram esrar tohumu, biri kurusıkı 2 tabanca, 51 mermi, esrar öğütücü, 2 led aydınlatma ışığı, 2 vantilatör, hava nemlendiricisi, termometre, 3 varil, ampermetre ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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