Tekirdağ'da evini uyuşturucu imalathanesine çeviren şüpheli yakalandı | Video

TEKİRDAĞ'da, evinde yaptığı gizli bölmede uyuşturucu imal eden şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla yakalandı. Evde, uyuşturucu madde ile iklimlendirme sistemi ele geçirildi.