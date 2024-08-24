Tekirdağ'da koca dehşeti! Karısını döverek öldürdü | Video
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir kişi eşiyle yaşadığı tartışma sonucu onu darp ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.
Cinayetin ardından kayıplara karışan H.D., polis tarafından yakalanmaya çalışılıyor. Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Elif Dim'in cenazesini otopsi için morga kaldırdı.
Polis ekipleri, H.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
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