Video Yaşam Tekirdağ'da koca dehşeti! Karısını döverek öldürdü | Video
Tekirdağ'da koca dehşeti! Karısını döverek öldürdü | Video

Tekirdağ'da koca dehşeti! Karısını döverek öldürdü | Video

24.08.2024 | 10:34

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir kişi eşiyle yaşadığı tartışma sonucu onu darp ederek öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

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Olay, Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.D. ile eşi Elif Dim, evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, H.D. eşini darp ederek öldürdü.

Cinayetin ardından kayıplara karışan H.D., polis tarafından yakalanmaya çalışılıyor. Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Elif Dim'in cenazesini otopsi için morga kaldırdı.

Polis ekipleri, H.D.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

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