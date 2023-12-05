Tekirdağ’da pitbull dehşeti kamerada: Kadın köpeğiyle yaralandı | Video
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde köpeğiyle dışarıya çıkan bir kadın, ağızlıksız tasmalı bir pitbull saldırısına uğradı. Kadın köpeğiyle yaralanırken o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.
ÖNCE ONA SONRA KÖPEĞİNE SALDIRDI
Ayda İncekulak, yaptığı açıklamada, "Köpeğimi dışarıya çıkardım. Dönüşte şurada o köpeği görünce, ben köpeğimi aldım. Saldırmaya başladı önce benim kolumu yakaladı. Sonra bir şekilde benden vazgeçip köpeğime saldırdı. O sırada insanlar gelmeye başlamıştı. Gelen insanlar önce köpeğe vurarak benim kolumu kurtardı. Ondan sonra büfeden insanlar çıkarak bizi kurtardı" dedi.
"ÇOK KÖTÜ OLDUM"
Büfede bir süre beklediklerini dile getiren Ayda İncekulak, "Köpek saldırmak için etrafımızda tur atıyordu. Kolum yaralı hastaneye gittim müdahale edildi. Aşılar yapılıyor yarında bulaşıcı hastalıklara götürüleceğim. Avukatımda geldi şikayette de bulundum. Aslında hiçbir şekilde sahipsiz bir hayvanın sokakta olmasını istemiyoruz ama başıboş bir hayvanlar var. Beni en çok üzen ise sahibi olduğu halde bu şekilde ortaya bırakılan köpekler. Kaldı ki pitbull cinsi bir köpek ve bunların ağızlıksız çıkmaması lazım. Tasması vardı. Onun için sahipsiz diyemiyorum. Mutlaka birinin köpeği ama sahipsiz bir biçimde dolanıyor. Bana saldırdı bir başkasına da saldırmasın istiyorum. Köpeklere alışkın olduğum için çok fazla etkilenmedim diyorum ama yine de çok kötü oldum. Kolumun ağrısı halen çok fena şekilde. Bir şekilde önlem alınmalı. Bu hayvanlar sahipsiz bir şekilde sokaklarda dolaşmamalı" diye konuştu.
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