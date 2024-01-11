Tekstil atölyesinde "Yüzüme kumaş attın" kavgası kamerada | Video
Kağıthane Çağlayan’da bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan iki kişi arasında yaşanan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. İşçilerden birisinin tartışma esnasında diğer işçinin yüzüne kumaş fırlatmasıyla birlikte alevlenen kavgayı iş arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Yaşananlar atölyenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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