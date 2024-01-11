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Tekstil atölyesinde

Tekstil atölyesinde "Yüzüme kumaş attın" kavgası kamerada | Video

11.01.2024 | 10:51

Kağıthane Çağlayan’da bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan iki kişi arasında yaşanan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. İşçilerden birisinin tartışma esnasında diğer işçinin yüzüne kumaş fırlatmasıyla birlikte alevlenen kavgayı iş arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Yaşananlar atölyenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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İddiaya göre göre Kağıthane Çağlayan'da bulunan bir tekstil atölyesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, ütü yapan iki işçi arasında sözlü bir tartışma başladı. Ardından işçilerden birisi tartıştığı iş arkadaşının yüzüne kumaş parçalarından birisini fırlattı. Bunun üzerine büyüyen tartışmanın ardından yüzüne kumaş fırlatılan işçi, eline geçeni diğer işçiye fırlatmasıyla tekme ve yumruklar havada uçuştu. İş arkadaşlarının araya girmesiyle güçlükle sakinleştirilen ikili, olayın ardından birbirinden şikayetçi olmadı. Yaşanan ilginç kavga atölyenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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