TEM'de makas dehşeti kamerada | Video 14.01.2024 | 10:07 TEM Gaziosmanpaşa mevkiinde hafif ticari araç sürücüsü, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanalar bir başka sürücü tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

TEM Gaziosmanpaşa mevkiinde dün seyreden hafif ticari araç sürücüsü, araçların arasında makas atmaya başladı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, emniyet şeridine girerek makas atmaya devam etti. Trafiği birbirine katan şahıs, bir başka sürücü tarafından sürücü görüntüledi.