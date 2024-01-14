TEM'de makas dehşeti kamerada | Video
TEM Gaziosmanpaşa mevkiinde hafif ticari araç sürücüsü, araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanalar bir başka sürücü tarafından görüntülendi.
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