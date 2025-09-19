Ticari araçla makas atan trafik magandası kamerada...
Denizli’de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü EDS kameraları ile tespit edildi. Trafik magandasına 10 bin 260 TL idari para cezası uygulandı.
Trafik ekipleri hem kendi hem de vatandaşların canını ve malını hiçe sayan trafik magandasına ardı ardına şerit değiştirerek makas atmasından dolayı 9 bin 267 TL, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesinden dolayı ise 993 TL olmak üzere toplamda 10 bin 260 TL idari para cezası uyguladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
Ticari araçla makas atan trafik magandası kamerada... 19.09.2025 | 11:00
00:25
Otobüsle getirdiği 4,5 kilo uyuşturucuyu satamadan yakalandı 19.09.2025 | 10:49
06:29
02:22
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze sorusu! 18.09.2025 | 22:21
01:02
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı | Video 18.09.2025 | 16:16
00:29
El freni çekilmeyen minibüsü koşarak durdurup park etti | Video 18.09.2025 | 16:16
03:46
00:42
Otobüs şoförü ile yolcu birbirlerine böyle girdi | Video 18.09.2025 | 13:34
01:26
04:02
03:25
16:48
04:17
00:55
02:59
Trafikte tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darbettiler | Video 18.09.2025 | 10:06
02:37
Bolu'da tarihi konak yandı | Video 18.09.2025 | 09:21
00:50
Bakan Yerlikaya: "51 DEAŞ şüphelisini yakaladık" | Video 18.09.2025 | 08:56
01:33
Bursa’da drift yapan araç ile motosiklet böyle çarpıştı | Video 18.09.2025 | 08:56
00:12
İstanbul Maltepe'de kız öğrenciyi böyle darbettiler | Video 17.09.2025 | 11:08