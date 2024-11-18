TikTok fenomenlerinin silahlı kavga görüntülerine erişim yasağı getirildi | Video
Ankara’da iki sosyal medya fenomeninin canlı yayında kavga etmesine ilişkin soruşturmada, olaya dair görüntülere erişim yasağı getirildi.
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