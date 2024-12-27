Tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada | Video
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ilaç almak için evden çıkan 84 yaşındaki Mehmet Kurtoğlu, motosikletiyle tırla çarpışarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın tırla çarpıştığı feci kazaysa güvenlik kamerasına yansıdı.
"MOTOSİKLETİYLE YOLA ÇIKARKEN O ESNADA TIR GEÇİYOR VE MOTOSİKLETİYLE TIRA ARKADAN ÇARPIYOR"
Kaza anını anlatan Ali Söker, "Rahmetli Mehmet Kurtoğlu, ilaç almak için evden çıkıyordu. Motosikletiyle yola çıkarken o esnada tır geçiyor. Yaşlı olduğundan fark edemiyor ve motosikletiyle tıra arkadan çarpıyor. Maalesef talihsiz bir kaza yaşandı. Yaşlı amca yolda ambulansta vefat etti. Bu mahallede çok kaza oluyor. Bir ay önce kardeşimin eşine araç çarptı. Kazaların sebebi hafriyat kamyonlarının sayısının çoğalmasından kaynaklanıyor. Bu mahalle içerisinde hiçbir önlem yok. Bu yollarda aydınlatma direği olmadığı için dükkana giden çocuklar korkarak gidiyorlar. Yetkililerimiz bu soruna bir çözüm bulursa çok iyi olur. Çünkü son zamanlarda burada kazalar artmaya başladı" ifadelerini kullandı.
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