Video Yaşam Tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada | Video
Tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada | Video

Tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada | Video

27.12.2024 | 09:38

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ilaç almak için evden çıkan 84 yaşındaki Mehmet Kurtoğlu, motosikletiyle tırla çarpışarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın tırla çarpıştığı feci kazaysa güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Reyhanlı ilçesi Canbolat Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 84 yaşındaki Mehmet Kurtoğlu, ilaç almak için motosikletiyle evden çıktı. Evden çıkıp motosikletiyle hareketlenen Kurtoğlu, yola çıktığı esnada F.Ç. idaresindeki Mercedes Benz marka hafriyat yüklü tırla çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 84 yaşındaki Kurtoğlu hayatını kaybetti. Araç sürücüsü F.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşlı adamın motosikletiyle tırla çarpıştığı feci kazaysa an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

"MOTOSİKLETİYLE YOLA ÇIKARKEN O ESNADA TIR GEÇİYOR VE MOTOSİKLETİYLE TIRA ARKADAN ÇARPIYOR"
Kaza anını anlatan Ali Söker, "Rahmetli Mehmet Kurtoğlu, ilaç almak için evden çıkıyordu. Motosikletiyle yola çıkarken o esnada tır geçiyor. Yaşlı olduğundan fark edemiyor ve motosikletiyle tıra arkadan çarpıyor. Maalesef talihsiz bir kaza yaşandı. Yaşlı amca yolda ambulansta vefat etti. Bu mahallede çok kaza oluyor. Bir ay önce kardeşimin eşine araç çarptı. Kazaların sebebi hafriyat kamyonlarının sayısının çoğalmasından kaynaklanıyor. Bu mahalle içerisinde hiçbir önlem yok. Bu yollarda aydınlatma direği olmadığı için dükkana giden çocuklar korkarak gidiyorlar. Yetkililerimiz bu soruna bir çözüm bulursa çok iyi olur. Çünkü son zamanlarda burada kazalar artmaya başladı" ifadelerini kullandı.
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