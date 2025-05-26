Tokat'ta gümrük mührü kırılmış iki tırda 17 kaçak göçmen yakalandı | Video
Tokat'ın Erbaa ilçesinde gümrük mühürleri kırıldığı tespit edilen iki tırda 17 kaçak göçmen yakalanırken, 2 şoför gözaltına alındı.
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