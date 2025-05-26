Video Yaşam Tokat'ta gümrük mührü kırılmış iki tırda 17 kaçak göçmen yakalandı | Video
Tokat'ta gümrük mührü kırılmış iki tırda 17 kaçak göçmen yakalandı | Video

Tokat'ta gümrük mührü kırılmış iki tırda 17 kaçak göçmen yakalandı | Video

26.05.2025 | 08:31

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gümrük mühürleri kırıldığı tespit edilen iki tırda 17 kaçak göçmen yakalanırken, 2 şoför gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan72 ALP 740 plakalı tırın şoförü S.S. (30) ile 01 CTM 32 plakalı tırın şoförü M.K. (35), durumlarından şüphelenilerek ilçe girişindeki polis kontrol noktasında durduruldu. Yapılan incelemelerde tır şoförlerinin Irak'tan çıkmadan önce gümrük mührünü usulsüz şekilde kırarak araçlara gümrük belgeli bakır tel yükledikleri, sonrasında ise Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi üzerinden yasa dışı yollarla 17 düzensiz göçmeni aldıkları belirlendi. Tır şoförleri S.S. ve M.K. ile birlikte araçlarda bulunan 17 kaçak göçmen gözaltına alındı.
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