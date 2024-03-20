Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya girerek olaylara karışan 7 kişi adliyeye getirildi
Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü akşamı Trabzonspor’un sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olmasının ardından tribünden atlayıp sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldıran 12 taraftardan 7’si gözaltı işlemlerinin sonrasında bugün sabah saatlerinde adliyeye çıkartıldı.
Öte yandan yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara saldıran E.T.'nin başkasına ait Passolig ile maça girdiği, tribünden atlayan ilk taraftar olan maskeli H.Ç.'nin ise Almanya'dan karşılaşmayı izlemek için Trabzon'a geldiği öğrenildi.
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