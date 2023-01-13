Video Yaşam Trafikte husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video
Trafikte husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video

Trafikte husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video

13.01.2023 | 15:40

Bursa'nın İznik ilçesinde trafikte husumetlisi tarafından kurşunlanarak vurulan Hüseyin Zümrüt (70), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlının vurma ani ise hem güvenlik kameralarına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde saat 13.30 sıralarında cuma namazı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2009 yılında düğününe 1 hafta kala arazi tartışması yüzünden kardeşi silahla öldürülen Orhan Korkmaz (42), cezaevinden çıkan Hüseyin Zümrüt (70) ile İznik Yeni Sanayi girişinde karşılaştı. Ticari otomobiliyle Zümrüt'ün bulunduğu araca yanaşan Korkmaz, kurşun yağdırdı. Araçtan inen Korkmaz, belindeki silahı çıkarıp yaralı haldeki Zümrüt'e 2 el daha ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı.

Cinayetten kaydı bulunan Hüseyin Zümrüt, isabet eden kurşunlar sebebiyle yan koltuğa yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Zümrüt, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Zümrüt hayatını kaybetti.

Yaşanan olay ise saniye saniye hem bir iş yerinin güvenlik kameralarına, hem de bir vatandaşın cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Zanlı kayıplara karışırken, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili titiz soruşturması sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trafikte husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video 03:24
Trafikte husumetlisine böyle kurşun yağdırdı | Video 13.01.2023 | 15:40
Kuyumcukent’te çalıştıkları iş yerinden gram gram 3 milyon değerinde altın çaldılar | Video 03:35
Kuyumcukent’te çalıştıkları iş yerinden gram gram 3 milyon değerinde altın çaldılar | Video 13.01.2023 | 15:40
Kuyumcukent’te çalıştıkları iş yerinden gram gram 3 milyon değerinde altın çaldılar | Video 03:35
Kuyumcukent’te çalıştıkları iş yerinden gram gram 3 milyon değerinde altın çaldılar | Video 13.01.2023 | 15:32
Dernekte kumar oynayan 35 kişiye 141 bin 925 lira ceza | Video 01:20
Dernekte kumar oynayan 35 kişiye 141 bin 925 lira ceza | Video 13.01.2023 | 15:31
Kuşadası’nda kamu arazisi operasyonunda 4 tutuklama | Video 00:16
Kuşadası’nda kamu arazisi operasyonunda 4 tutuklama | Video 13.01.2023 | 15:16
Çeşitli suç ve yıllarda hapis cezası bulunan zanlılar, şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı | Video 00:38
Çeşitli suç ve yıllarda hapis cezası bulunan zanlılar, şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı | Video 13.01.2023 | 14:03
Dengesini kaybeden yaşlı adam seyir halindeki tramvaya çarptı | Video 00:49
Dengesini kaybeden yaşlı adam seyir halindeki tramvaya çarptı | Video 13.01.2023 | 13:20
Tuzla’da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, AK Parti Teşkilat Bürosu küle döndü | Video 03:00
Tuzla'da İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, AK Parti Teşkilat Bürosu küle döndü | Video 13.01.2023 | 13:20
İstiklal saldırısının planlayıcısını kaçıran Hazni Gölge’nin ifadeleri ortaya çıktı | Video 01:10
İstiklal saldırısının planlayıcısını kaçıran Hazni Gölge’nin ifadeleri ortaya çıktı | Video 13.01.2023 | 13:20
İşkence gördüğü babasını öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis talebi | Video 00:32
İşkence gördüğü babasını öldüren sanığa 24 yıla kadar hapis talebi | Video 13.01.2023 | 13:27
Motosiklet üzerindeki fitness antrenörünü silahla vurdu | Video 00:33
Motosiklet üzerindeki fitness antrenörünü silahla vurdu | Video 13.01.2023 | 13:20
Pendik’te otelde silahlı çatışma | Video 01:50
Pendik’te otelde silahlı çatışma | Video 13.01.2023 | 13:20
Bayrampaşa’da hırsızlık çetesi çökertildi: 13 gözaltı | Video 03:05
Bayrampaşa’da hırsızlık çetesi çökertildi: 13 gözaltı | Video 13.01.2023 | 12:37
Vicdansız sürücünün yaşlı adama çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 00:27
Vicdansız sürücünün yaşlı adama çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 13.01.2023 | 12:21
Denizi kirleten gemiye 10 milyon 61 bin TL ceza | Video 01:44
Denizi kirleten gemiye 10 milyon 61 bin TL ceza | Video 13.01.2023 | 12:21
Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 01:37
Yüksekova’da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 13.01.2023 | 12:12
Kan donduran intikam: Döner kesen ustaya kabusu yaşattılar! Dehşet anları kamerada | Video 03:27
Kan donduran intikam: Döner kesen ustaya kabusu yaşattılar! Dehşet anları kamerada | Video 13.01.2023 | 11:18
Vicdansız sürücünün yaşlı adama çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 00:27
Vicdansız sürücünün yaşlı adama çarpıp kaçtığı anlar kamerada | Video 13.01.2023 | 11:21
Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky havalandı | Video 00:22
Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky havalandı | Video 13.01.2023 | 10:39
İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 21 gözaltı | Video 01:04
İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 21 gözaltı | Video 13.01.2023 | 10:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA