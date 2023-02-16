Video Yaşam "Türkiye Tek Yürek" yayınında yaptığı 50 bin TL bağışı, 50 milyar TL anlaşılan galerici gündem oldu | Video

"Türkiye Tek Yürek" yayınında yaptığı 50 bin TL bağışı, 50 milyar TL anlaşılan galerici gündem oldu | Video

16.02.2023 | 14:08

Deprem bölgesine yardım için gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınında Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras, bağışının yanlış anlaşılması üzerine gündem oldu.

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"50 milyar lira" bağışla gündem olan galerici konuştu: "Heyecanla, eski paraya göre 50 milyar TL dedim" | Video

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