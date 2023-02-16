"Türkiye Tek Yürek" yayınında yaptığı 50 bin TL bağışı, 50 milyar TL anlaşılan galerici gündem oldu | Video
Deprem bölgesine yardım için gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınında Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras, bağışının yanlış anlaşılması üzerine gündem oldu.
"50 milyar lira" bağışla gündem olan galerici konuştu: "Heyecanla, eski paraya göre 50 milyar TL dedim" | Video
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