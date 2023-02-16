Video Yaşam "50 milyar lira" bağışla gündem olan galerici konuştu: "Heyecanla, eski paraya göre 50 milyar TL dedim" | Video

"50 milyar lira" bağışla gündem olan galerici konuştu: "Heyecanla, eski paraya göre 50 milyar TL dedim" | Video

16.02.2023 | 14:00

DEPREM bölgesine yardım amacıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek' ortak canlı yayınında, program katılımcılarından Prof.Dr.Mustafa Karataş'ın bir oto galerici tarafından gerçekleştirilen bağışı bildirdiği anlar, sosyal medyada tartışma konusu oldu.  "Bazı insanlar arayıp tebrik ediyor, bazıları ise tepki gösteriyor" diyen Oto galerici Hamit Duras, "Heyecanla, eski paraya göre 50 milyar TL dedim. O anda Mustafa Karataş hoca da öyle belirtti. Gönül ister ki 50 milyar TL'miz olsun, bağışlayalım. Allah rızası için bağış gerçekleştirdik" dedi.

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'Türkiye Tek Yürek' ortak canlı yayınında, program katılımcılarından Prof.Dr. Mustafa Karataş'ın kendisine telefonla gelen bağışı bildirdiği anlar, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Stüdyoda bulunan Karataş tarafından 'Benim için çok anlamlı, kendisi kapı komşum olur, Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi 50 milyar TL bağışta bulundu' ifadeleriyle bağış yaptığı açıklanan Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras yanlış anlaşılma yaşandığını ifade ederek yaşananları anlattı.

"ESKİ PARAYA GÖRE 50 MİLYAR DİYE BİR MİKTAR SÖYLEDİM"
Heyecanla canlı yayına bağlanarak bağışta bulunmak istediğini belirten Hamit Duras, "Eski paraya göre 50 milyar diye bir miktar söyledim. Mustafa Karataş da o heyecanla, biz de düzeltemeden iletmiş oldu. Sonrasında sosyal medyaya düştük. Bizim asla kendi reklamımızı yapmak gibi bir amacımız yoktu. Allah rızası için yaptık. Sosyal medyada bir kısım bizim reklam yaptığımızı ifade ediyor, biz duygusal olarak yaptık. Normal bir aileyiz, içimizden geldi" dedi.

"GÖNÜL İSTER Kİ 50 MİLYAR TL'MİZ OLSUN Kİ BAĞIŞLAYALIM"
Hamit Duras ve dükkanda çalışan oğlu Hüseyin Duras yaşananlardan sonra telefonlarının hiç susmadığını belirtti.

Hamit Duras, "Bazı insanlar arayıp tebrik ediyor, bazıları ise tepki gösteriyor. Yine söylüyorum, benim bağışım 50 bin TL. Gönül ister ki 50 milyar TL'miz olsun ki bağışlayalım. Benim 9 yaşında Elif isimli bir torunum var, beni çok etkiledi. Annesi hırka örmüş, kendisi de kaşkol örmüş. Annesine, 'Bir ip daha alın ben yine öreceğim, depremzedelere göndereceğim' demiş. Babasına göndermek istediklerini ve kumbarasını da vermiş, buna çok duygulandım, bağış yaptım. Bir çocuk bunu yapıyorsa, biz niye yapmayalım dedim" diye konuştu.
"Türkiye Tek Yürek" yayınında yaptığı 50 bin TL bağışı, 50 milyar TL anlaşılan galerici gündem oldu | Video

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