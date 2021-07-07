Türkiye’nin ilk kalp figürlü balonu Kapadokya’da uçtu | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:29
Arnavutköy'de film sahnelerini aratmayan baskın anı kamerada | Video 07.07.2021 | 09:24
02:07
Aç kalan kurdun oğlaklara böyle saldırdı | Video 07.07.2021 | 09:26
01:00
Özel hastanede asansöre binme kavgası kamerada | Video 07.07.2021 | 09:20
00:25
Selfie meraklısı iki şüpheliden biri yakalandı | Video 07.07.2021 | 09:20
01:07
Mersin merkezli DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Video 07.07.2021 | 09:14
11:58
2 yıl önce sel vuran Düzce'nin Esmahanım köyünü yine sel vurdu | Video 07.07.2021 | 08:53
00:27
FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada | Video 07.07.2021 | 09:09
02:49
Düzce'de selin şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı | Video 07.07.2021 | 08:59
00:42
Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın adliyede | Video 07.07.2021 | 08:37
04:36
Türkiye’nin ilk kalp figürlü balonu Kapadokya’da uçtu | Video 07.07.2021 | 08:37
03:07
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp dükkana daldı | Video 07.07.2021 | 08:39
01:00
Adana merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı | Video 07.07.2021 | 08:37
01:11
00:29
Düzce'de sel! Vatandaşların selden kurtarılma anı kamerada... 07.07.2021 | 08:28
04:40
Düzce’de selde mahsur kalanları kurtarma çalışması başlatıldı | Video 07.07.2021 | 00:44
02:37
Düzce’de şiddetli yağmur su taşkınlarına neden oldu | Video 07.07.2021 | 00:11
01:42
'15/07 Şafak Vakti' filminin ana fragmanı yayınlandı | Video 06.07.2021 | 22:36
01:41
01:34
00:21
SON DAKİKA: Muğla Milas’ta turistleri taşıyan otobüs alev aldı 06.07.2021 | 17:15
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya bölgesinde Türkiye’nin ilk figürlü sıcak hava balonu gökyüzü ile buluştu.
EAB havacılık tarafından Türkiye'nin ilk şekilli sıcak hava balonu Kapadokya semalarında uçtu. Kalp şeklinde tasarlanan ve Türkiye'ye kazandırılan sıcak hava balonu bugün ilk kez görücüye çıktı. Özel olarak tasarlanan ve üzerinde Türkiye logosu olan kalp şeklinde balon yerli ve yabancı turistlerin de büyük beğenisini kazanırken ilk kez havalanan figürlü balon yaklaşık 1 saat uçuş gerçekleştirdi. EAB Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Ezel, Türkiye'nin ilk figürlü balonu ile Kapadokya semalarında uçmaktan dolayı son derece heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi. Ezel, " Şuanda Türkiye'nin ilk şekilli balonu 38 yıl sonra ilk kez geliyor. Kanuni Sultan Süleyman isimli balon Türkiye'ye 1988 yılında gelmişti. 1989 yılında da biz bu balonu Fransa'da uçurmuştuk. Ama şuanda Türkiye'nin ilk özel şekilli balonu Türkiye aşkına sıcak havalı kalp balonu, Kapadokya aşkına ve Göbeklitepe aşkına ismini koyduk. Özel şekilli kalp balonumuz hem turizme hizmet verecek aynı zamanda da Türkiye'de ki açık hava reklam mecrasında ilk ve yeni markaların gökyüzünde yer almasını hedefledik. Şuanda heyecanlıyız. Kapadokya'da ilk balon turizmini başlatan biri olarak Türkiye'ye ilk şekilli balonunu kazandırmanın ayrı bir onurunu yaşıyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli. Şuanda dünyada ki 6 balon festivalinden davet aldık. Dolayısıyla Türkiye'yi tanıtmak için buralara da gideceğiz. Bugün ilk kez test uçuşunu yapıyoruz. Birkaç gün sonra Gökbeklitepe'de uçacağız. VİP yolcularımızla beraber evlenmek isteyenler, doğum günlerinde, özel günlerinde bu balonumuzu kiralamak isteyen müşterilerimize açık. Şuanda Türkiye'de düğün yapmak isteyen Hindistan'dan da talep geldi. Kapadokya bölgemize ilki yaşatmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.