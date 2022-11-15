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TUZLA'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Görgü tanığı Hakan Ünver, "Komşumuzda yangın çıktığı haberini aldık. Çatı katında biri varmış. Isınmak amaçlı ateş yaktığını söylediler. Polis ve itfaiyeye haber verdik. Onlarda hızlı bir şekilde geldiler. Alevler yükseğe ulaştı. Birkaç kilometreden de gördük. Ölü ya da yaralanın olmadığı bilgisini aldık. Komşulara haber vererek tahliyelerini yaptırdık" dedi.