U dönüşü yapmak isterken, başka bir araçla çarpıştı! O anlar kamerada | Video
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde u dönüşü yapmak isteyen bir otomobile arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazada yaralanan üç kişi olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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