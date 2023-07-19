Video Yaşam U dönüşü yapmak isterken, başka bir araçla çarpıştı! O anlar kamerada | Video
U dönüşü yapmak isterken, başka bir araçla çarpıştı! O anlar kamerada | Video

U dönüşü yapmak isterken, başka bir araçla çarpıştı! O anlar kamerada | Video

19.07.2023 | 14:31

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde u dönüşü yapmak isteyen bir otomobile arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kırmacı Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan A. idaresindeki otomobiliyle çocuklarını spor merkezine bıraktıktan sonra u dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Naciye A. idaresindeki aracıyla diğer araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Otomobilin lastiği ise koparak metrelerce uzağa fırladı. Kazada sürücü Serkan A., araçta bulunan Beren A., Arda A. yaralandılar. Diğer sürücü Naciye A. ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada yaralanan üç kişi olay yerine sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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