Uçuruma sürüklenen cenaze aracı, yuvarlanmaktan kaya parçası sayesinde kurtuldu | Video 13.02.2025 | 16:04 Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan belediye ye ait cenaze taşıma aracı yoldan çıkarak uçurumun kenarında bulunan kayaya çarparak durabildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yoğun kar yağışının devam ettiği Batman'ın Sason ilçesinde hayatını kaybeden 75 yaşındaki kadının cenazesi, belediyeye ait cenaze aracıyla ilçeye bağlı Çalışırlar köyüne ulaştırıldı. Araç, dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Engin Yaşar'ın kontrolünden çıktı. Sürücü son anda atlayarak kurtulurken, araç uçurumun kenarında kaldı. Çevredeki köylülerin de yarımı ile araç Özel İdare ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.