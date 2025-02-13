Uçuruma sürüklenen cenaze aracı, yuvarlanmaktan kaya parçası sayesinde kurtuldu | Video
Batman'ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan belediye ye ait cenaze taşıma aracı yoldan çıkarak uçurumun kenarında bulunan kayaya çarparak durabildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:52
01:30
Marmaris’te lüks motoryatta yangın | Video 13.02.2025 | 16:04
05:30
Taksiciyi 8 kurşunla katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video 13.02.2025 | 14:39
04:15
Apart oteldeki intihar olayı, gizlenen gerçekleri ortaya çıkardı | Video 13.02.2025 | 14:24
03:30
00:25
Erzurum'da karga soğuktan dondu | Video 13.02.2025 | 13:37
01:30
Bodrum'da isale hattı patladı, tonlarca su boşa aktı | Video 13.02.2025 | 12:47
00:57
Eski eşini ormanlık alanda bulduğu tabancayla öldürmüş | Video 13.02.2025 | 12:35
01:15
03:51
01:19
İş insanının katil zanlısı, şoförü çıktı | Video 13.02.2025 | 10:46
04:58
Jandarmanın fotokapanı organize suç örgütünü böyle çökertti | Video 13.02.2025 | 10:06
05:33
01:55
01:07
01:00
01:42
02:32
00:22
03:12
Boşandığı eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti | Video 13.02.2025 | 08:25