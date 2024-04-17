Video Yaşam "Ucuz altın aldım" derken sahtecilerin ağına düşmeyin | Video

"Ucuz altın aldım" derken sahtecilerin ağına düşmeyin | Video

17.04.2024 | 10:20

Son dönemde küresel gelişmelerin de etkisiyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, iç piyasada merdiven altı altın üretimi yapan sahtecileri hareketlendirdi. Uzmanlar, ucuz altın aldım diye sevinirken mağduriyetlerin yaşanmaması için altın alırken uygulanması gereken püf noktaların başında ses kontrol yöntemi geldiğine dikkat çekiyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Altın fiyatları son yılların en yüksek seviyelerine çıkarken, uzmanlar sahte altın mağduriyetlerinin yaşanmaması için ziynet eşyası alırken altın esnemesi ve altın sesinin kontrol edilmesi uyarısı yaptı. Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, fiyatların yükselmesiyle birlikte altın sahtekarlığının, altında ikinci baskı yapanların, merdiven altı altın üretenlerin iştahının kabardığını belirterek, "Peki biz altının sahte olduğunu nasıl anlayacağız. Kuyumcular bir şekilde anlıyor, değişik yöntemler var. Bunların başında ilk önce biz elimizle, gözümüzle bakarız. Daha sonra cama atarız. Gerçek altın tok ses verirken, sahte altın daha farklı bir ses verir. Sahtelerin sesi gerçek altının verdiği sesi vermez. Bilezikler de aynı şekilde ama bileziklerde de gram farkıyla çözüm olabilir. Görünüşleri aynı olan altını tarttığımız zaman özgül ağırlığı çok hafif gelecektir. Dolandırıcıların ağındaki altınlar için sarraflar olarak ateşte yumuşatarak kontrol ederiz. Sahte altının üzerindeki boya hemen atacaktır. Gerçek bir altında ise sadece ısınma rengini alacaktır. Bunu da suya atınca altın tekrar rengini alacaktır. Bir kolay yöntemimiz ise mihenk taşına sürüyoruz, özel suyu döktüğümüzde altının bıraktığı iz çıkmaz ama sahte altının izi mihenk taşından çıkar" dedi.

"BİLDİĞİNİZ YERDEN VE GÜVENLİ YERDEN ALTIN ALMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Başlayan düğün sezonuyla birlikte alınan ziynet eşyalarında mağdur olmamak için vatandaşlara seslenen Dernek Başkanı Yusuf Yaşar, "Havaların ısınmasıyla beraber düğün sezonu açılıyor. Düğün altınları alınıyor. Tabii insanlar altın almayı ve aldığı altının düzgün olmasını, hakkı olanı almak istiyor. Bildiğiniz yerden ve güvenli yerden altın almak çok önemli. Örneğin hastane önü gibi kalabalık ortamlarda bir kişi geliyor 'paraya sıkıştım sana ucuz altınlarımı satayım' diyor. Kesinlikle itibar edilmemesi gerekiyor. Altının ucuzu olmaz, altın dünyanın her yerinde ONS ile alınır satılır. Ucuz altın almayın, kalabalık ortamlarda ayaküstü altın satmaya çalışan olursa kesinlikle itibar etmeyin" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Büyükçekmece’de 2 ton demir, dakikalar içinde böyle çalındı | Video 04:52
Büyükçekmece’de 2 ton demir, dakikalar içinde böyle çalındı | Video 17.04.2024 | 10:20
Çay içtiği masadan kalkarak şüpheliyi yakalayan vatandaşa Emniyet Müdürü’nden ödül | Video 02:22
Çay içtiği masadan kalkarak şüpheliyi yakalayan vatandaşa Emniyet Müdürü'nden ödül | Video 17.04.2024 | 10:20
Ucuz altın aldım derken sahtecilerin ağına düşmeyin | Video 07:26
"Ucuz altın aldım" derken sahtecilerin ağına düşmeyin | Video 17.04.2024 | 10:20
Kuşadası’nda dev gemi iskeleye böyle çarptı | Video 01:13
Kuşadası’nda dev gemi iskeleye böyle çarptı | Video 17.04.2024 | 08:55
Sibergöz-31 operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı | Video 00:59
Sibergöz-31 operasyonlarında 18 şüpheli tutuklandı | Video 17.04.2024 | 08:55
Nusaybin’de 1 lirayla yüzük yapan öğrencinin, para parmağında sıkıştı! 01:02
Nusaybin’de 1 lirayla yüzük yapan öğrencinin, para parmağında sıkıştı! 16.04.2024 | 23:06
Esra Erol’da ismini vermek istemeyen izleyici ortalığı karıştırdı: Dilsiz ve sağır babasını dövüp sokağa attı! 50:16
Esra Erol’da ismini vermek istemeyen izleyici ortalığı karıştırdı: Dilsiz ve sağır babasını dövüp sokağa attı! 16.04.2024 | 21:36
Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı | Video 00:59
Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı | Video 16.04.2024 | 16:31
77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi | Video 00:29
77 bin 600 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi | Video 16.04.2024 | 15:46
Minibüsüyle ezip öldürüp kaçtı, dönüp direksiyonu yine kalabalığın üzerine sürdü | Video 02:04
Minibüsüyle ezip öldürüp kaçtı, dönüp direksiyonu yine kalabalığın üzerine sürdü | Video 16.04.2024 | 16:12
Adana’da lüks otomobil otobüs durağına çarptı: 7 yaralı | Video 02:41
Adana’da lüks otomobil otobüs durağına çarptı: 7 yaralı | Video 16.04.2024 | 15:22
Kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına şiir yazmıştı, film teklifi aldı | Video 04:51
Kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına şiir yazmıştı, film teklifi aldı | Video 16.04.2024 | 15:20
İzmir’de oyuncak tüfekle gasp anı kamerada | Video 00:34
İzmir'de oyuncak tüfekle gasp anı kamerada | Video 16.04.2024 | 15:20
Başıboş köpek dehşeti! Yaralanan kadın tanınamaz hale geldi | Video 03:35
Başıboş köpek dehşeti! Yaralanan kadın tanınamaz hale geldi | Video 16.04.2024 | 14:23
Antalya’da dehşet! 34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video 01:05
Antalya'da dehşet! 34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü | Video 16.04.2024 | 13:55
Diyarbakır’da otomatik silahlarla havaya ateş eden zanlılar tutuklandı | Video 01:43
Diyarbakır’da otomatik silahlarla havaya ateş eden zanlılar tutuklandı | Video 16.04.2024 | 11:21
İstanbul’da yunusların coşkusu kameraya yansıdı | Video 03:07
İstanbul’da yunusların coşkusu kameraya yansıdı | Video 16.04.2024 | 13:06
Uzman çavuş sağlık çalışanını, sarılır gibi yapıp ısırdı | Video 00:57
Uzman çavuş sağlık çalışanını, sarılır gibi yapıp ısırdı | Video 16.04.2024 | 12:23
Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video 02:07
Telefon bataryasının patlama anı kamerada | Video 16.04.2024 | 12:23
Akrep yedim dedi, hayatını kaybetti | Video 02:21
"Akrep yedim" dedi, hayatını kaybetti | Video 16.04.2024 | 12:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA