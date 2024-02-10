Ümraniye TEM Otoyolu'na çıkan yaralı çakalı trafik ekipleri kurtardı | Video
ÜMRANİYE TEM Otoyolu'na çıkan yaralı çakalı gören sürücüler polis ekiplerine haber verdi. Trafik ekipleri yaralı hayvanı emniyet şeridine alarak battaniye ile üstünü örttü. Su verilerek kendine gelen hayvan, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA SALINACAK
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü?nden Eyüp Bozkurt Bu yaralı hayvan çakal. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavisi yapılacak. Daha sonra doğaya salınacak. Yaşı hakkında çok bilgim yok, veteriner ekipler bakar. Ama genç görünüyor, çok yaşlı değil diye konuştu.
Emniyet şeridinde yaralı hayvanı görerek yardıma gelen bir kurye Bacaklarında kan var, büyük bir ihtimalle araba çarpmış. İç organlarında bir şey var mı çok fikrim yok. Su verdikten sonra burnundan kan geldi biraz. Gözünü açtı ama dermanı yok. Kurt değil ama tam olarak ben de bilmiyorum diye konuştu.
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