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Ümraniye TEM Otoyolu'na çıkan yaralı çakalı trafik ekipleri kurtardı | Video

Ümraniye TEM Otoyolu'na çıkan yaralı çakalı trafik ekipleri kurtardı | Video

10.02.2024 | 14:54

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'na çıkan yaralı çakalı gören sürücüler polis ekiplerine haber verdi. Trafik ekipleri yaralı hayvanı emniyet şeridine alarak battaniye ile üstünü örttü. Su verilerek kendine gelen hayvan, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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Ümraniye TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde, yol üzerinde yaralı bir hayvan gören sürücüler durup 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine giden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, çakal olduğu anlaşılan yaralı hayvanı yakalayarak emniyet şeridine getirdi. Ekipler, güvenli alana getirilen yaralı hayvanın üzerine battaniye ile örttü. Trafik ekipleri yaralı çakal için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve belediye ekiplerine haber verdi. Trafikteki bir kurye de yaralı hayvanı görerek yardım etti. Trafik polisleri yaralı hayvana su verdi. Bir süre sonra gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yaralı hayvanı tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA SALINACAK
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü?nden Eyüp Bozkurt Bu yaralı hayvan çakal. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedavisi yapılacak. Daha sonra doğaya salınacak. Yaşı hakkında çok bilgim yok, veteriner ekipler bakar. Ama genç görünüyor, çok yaşlı değil diye konuştu.

Emniyet şeridinde yaralı hayvanı görerek yardıma gelen bir kurye Bacaklarında kan var, büyük bir ihtimalle araba çarpmış. İç organlarında bir şey var mı çok fikrim yok. Su verdikten sonra burnundan kan geldi biraz. Gözünü açtı ama dermanı yok. Kurt değil ama tam olarak ben de bilmiyorum diye konuştu.
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