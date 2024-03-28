Video Yaşam Ümraniye'de 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video
Ümraniye'de 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video

Ümraniye'de 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video

28.03.2024 | 14:55

ÜMRANİYE’DE trafik ışıklarında kimliği belirsiz kişilerce bir otomobile uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti. Çok sayıda merminin isabet ettiği otomobildeki 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 02.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Çekmeköy istikametine seyir halinde olan otomobilin, trafik ışıklarında plakası henüz öğrenilemeyen başka bir otomobil tarafından önü kesildi. Otomobilden inen 2 kişi uzun namlulu silahlarla peş peşe ateş etmeye başladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sonucu 1'i ağır 2 kişi yararlanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede çok sayıda kovan ve uzun namlulu silaha ait olduğu sanılan bir parça bulundu. Ayrıca saldırı sırasında seken mermiler, çevrede park halindeki araçlara isabet etti. Yaralıların hastanede tedavileri devam ederken, polis kaçan silahlı saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.Yaralılardan durumu ağır olan kişinin ameliyattan çıktığı, diğer yaralının tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde trafik ışıklarına gelindiğinde otomobilin önü başka bir otomobil tarafından kesiliyor. Otomobilden inen 2 kişi uzun namlulu silahlarla peş peşe ateş ediyor. Saldırganlar geldikleri araçla hızla uzaklaşıyor.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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