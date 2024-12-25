Ümraniye'de korkutan patlama: Evin duvarı yıkıldı | Video
Ümraniye'de gece saatlerinde bir dairede doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yararlanırken patlamanın yaşandığı dairenin duvarı yıkıldı. Ekipler binayı tahliye etti.
Patlamanın meydana geldiği binanın sakinlerinden Raziye Altuntaş, "Kombi patladı herhalde. Bizim mutfağın kapıları, hiçbir yer kalmadı. Çok korktuk. Sanki bomba patladı. Çamaşır makineleri nerelere kadar geldi. Patlayan binadayız, 5 numarada oturuyoruz. Patlayan evin karşısı zaten. Ambulans geldi. Gereği yapıldı. Sağ olsunlar Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin." dedi.
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