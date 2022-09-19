Ümraniye’de küçük çocuğa otomobil çarptı | Video

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Ümraniye’de otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"HIZ KESİCİ İSTİYORUZ"
Kaza ile ilgili konuşan Ali E.'nin babası Sinan E., "Çocuklar sokakta oynarken kaza meydana gelmiş. Komşular ve oğluma çarpan otomobilin sürücüsü sağolsun hemen hastaneye kaldırıyorlar. Oğlumun durumu şu an için iyi gerekli tahliller yapıldı, filimler çekildi. Çok şükür hiç bir şeyi yok. Bugün okula başladı. Ancak bu yol yeni tek yönlü oldu.. Bayır aşağı olduğu için de araçlar hızlı geliyor, Allah korusun daha büyük kazalar olabilir. Biz buraya hız kesici tümsek ve uyarı levhaları konulmasını istiyoruz. Belediyeden isteğimiz budur. Başka kazalar olmasın" dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde caddede oynayan çocuğuna bir anda otomobilin çarptığı görülüyor. Kazayı gören vatandaşlar da yardıma koşuyor. Polisin kaza ile iglili soruşturma başlattığı öğrenildi.