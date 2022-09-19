Ümraniye’de küçük çocuğa otomobil çarptı | Video

Ümraniye’de otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi Ahmet Cevdet Paşa Caddesi üzerinde Cumartesi Günü meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, Cevdet Paşa Caddesi üzerinde oynayan Ali E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ali E. Havaya fırlarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğa çarpan sürücü ambulansın gelişini beklemeden otomobille Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede müşahede altında tutulan ve gerekli tetkikleri yapılan Ali E'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili konuşan Ali E.'nin babası Sinan E., "Çocuklar sokakta oynarken kaza meydana gelmiş. Komşular ve oğluma çarpan otomobilin sürücüsü sağolsun hemen hastaneye kaldırıyorlar. Oğlumun durumu şu an için iyi gerekli tahliller yapıldı, filimler çekildi. Çok şükür hiç bir şeyi yok. Bugün okula başladı. Ancak bu yol yeni tek yönlü oldu.. Bayır aşağı olduğu için de araçlar hızlı geliyor, Allah korusun daha büyük kazalar olabilir. Biz buraya hız kesici tümsek ve uyarı levhaları konulmasını istiyoruz. Belediyeden isteğimiz budur. Başka kazalar olmasın" dedi.Öte yandan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde caddede oynayan çocuğuna bir anda otomobilin çarptığı görülüyor. Kazayı gören vatandaşlar da yardıma koşuyor. Polisin kaza ile iglili soruşturma başlattığı öğrenildi.