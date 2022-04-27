Video Yaşam Ünlü Rapçi Beta Berk Bayındır'ı son yolculuğuna binlerce seveni uğurladı | Video
Ünlü Rapçi Beta Berk Bayındır'ı son yolculuğuna binlerce seveni uğurladı | Video

Ünlü Rapçi Beta Berk Bayındır'ı son yolculuğuna binlerce seveni uğurladı | Video

27.04.2022 | 15:57

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Beta lakabıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri genç rapçiyi son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

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Kağıthane'de yaşadığı rezidansın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden "Beta" lakaplı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip düzenlenen törene, ailesi, Rap camiasından birçok isim ve sevenleri katıldı. Ünlü rapçiniin tabutu başında ailesi ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü. Binlerce kişi Berk Bayındır'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

"KISA SÜRE ÖNCE BERABERDİK GAYET İYİYDİ"
Berk Bayındır'ın yakın arkadaşı olan oyuncu ve müzisyen Deniz Gürzumar, "Hepimizin başı sağ olsun. Bütün sevenleri olarak buradayız. Onu uğurlamaya geldik. Çok kısa süre önce beraberdik. Gayet de iyiydi" şeklinde konuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Bayındır'ın cenazeye katılan oyuncu arkadaşı Bora Akkaş ise, "Yani diyebileceğim bir şey yok. Çok yetenekli bir arkadaşımı kaybettik. Çok üzgünüm. Diyebilecek başka bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN ŞOKTAYIZ"
"Joker" lakabıyla tanınan rapçi Mete Erpek, "Ne söyleyebiliriz ki. Zaten şok halindeyiz hala. Özellikle geçirdiği kaza bizi yeterince üzdü. Ondan sonra böyle bir haber aldık. Yani tamamen şoktayız. Çok iyi bir insanı kaybettik gerçekten. Nur içinde yatsın diyoruz, elimizden başka bir şey demek gelmiyor. Allah sevenlerine sabır versin." şeklinde konuştu.

"ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYORUM"
Contra lakabıyla bilinen müzisyen Çağdaş Terzi de, "Valla ben söyleyecek pek bir şey bulamıyorum. Üzgünüz yani ne diyeyim. Çok kötü hissediyorum." dedi.

"ÇOK SEVDİĞİM BİR İNSANDI"
Son gününde arkadaşını yalnız bırakmayan ve rap camiasında "Sehabe" olarak tanınan Barış Çetin ise "Şuan konuşacak gibi değilim. Çok seviyordum. Gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. Çok sevdiğim bir insandı." ifadelerine yer verdi.
Ünlü Rapçi Berk Bayındır, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

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