Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi! | Video
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Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla bugün etkinlikler düzenlendi. Sanatçı Haluk Levent de bu etkinliklerde konser verdi.