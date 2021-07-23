Video Yaşam Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi! | Video

Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi! | Video

Ünlü şarkıcı Haluk Levent Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yılı kutlamalarında konser verdi! | Video
23.07.2021 | 23:46

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Hatay'ın ana vatana katılışının 82'nci yıl dönümü dolayısıyla bugün etkinlikler düzenlendi. Sanatçı Haluk Levent de bu etkinliklerde konser verdi.

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