Ünlü şef Arda Türkmen ve sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler evlendi! | Video
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Ünlü şef Arda Türkmen ile sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, iki yılı aşkın bir süredir birliktelik yaşıyordu. Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’den güzel haber bugün geldi. Ünlü çift bugün dünyaevine girdi. İşte ünlü çiftin düğününden ilk görüntüler…