Van’da 4 kilo 311 gram skunk maddesi ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi | Video
Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 4 kilo 311 gram skunk maddesi ile gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Öte yandan, Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 104 bin TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirildiği ve şüpheli B.K. (34) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapıldığı bildirildi.
