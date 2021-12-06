Van'daki depreme canlı yayında yakalandılar | Video

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme vatandaşlar canlı yayında yakalanırken Erciş'te de bir evde çatlaklar oluştu.

Tuşba'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremde canlı yayında arkadaşlarıyla şarkı söyleyen vatandaş 'şuanda Van'da deprem oluyor. Çok kötü sallandık ve sallanmaya devam ediyoruz' diyerek arkadaşlarını uyardı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Öteyandan Tuşba merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Van'a bağlı Erciş ilçesinde bir evde çatlaklar meydana geldi. Evde meydana gelen çatlaklar korkuya sebep oldu.

Deprem sonrası vatandaşlar sokağa indi. Soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışan vatandaşlar depremin hafif salladığını ve artçıların devam ettiğini ifade etti.