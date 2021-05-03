VİDEOLU ANLATIM | Çalışma izin belgesi nereden alınır, nasıl doldurulur? e-Devlet giriş ile İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi alma
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Çalışma izin belgesi nasıl alınır? Sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti için e-Devlet ile İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi nasıl alınır? Çalışma izin belgesi kısıtlamada hangi tarihler arasında geçerli? Canlı yayınla Çalışma izin belgesi ve (e-Devlet) İçişleri Bakanlığı çalışma görev belgesi ile iglili detaylar...