VİDEOLU | e-Devlet üzerinden görev izin belgesi nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı çalışma izin belgesi alma ve sorgulama işlemi!
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Diyarbakır’da eğlence yapılan mekana baskın kamerada | Video 03.05.2021 | 11:48
Adım adım tüm aşamalarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı çalışma izin belgesi alma ve sorgulama işlemleri...