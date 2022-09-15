Yağmacılar Trabzon'da yakalandı | Video

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Trabzon’da “Birden fazla kişi tarafından birlikte Yağma” suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Trabzon'da Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Of İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde "Birden fazla kişi tarafından birlikte Yağma" suçundan haklarında 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K., Y.Ö., M.Ö. ve E.K. isimli şahıslar bulundukları ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan ve gözaltına alınan Z.K., Y.Ö., M.Ö. ve E.K, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Cezaevine teslim edildi.