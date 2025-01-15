Yalova'da faciadan dönüldü! Öğrenci servisi alevlere teslim oldu | Video
Yalova Merkez'e bağlı Sugören köyüne öğrencileri almak için giden okul servisi seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Serviste öğrencilerin olmaması faciayı önledi.
Yangının öğrencilerin alınmadan meydana gelmesi bir facianı oluşmasını önledi.
Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.
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