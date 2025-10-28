Yayaya yol veren otomobile arkadan çaptı, 41 bin 163 TL ceza yedi | Video
28.10.2025 | 10:33
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü belgesi bulunmayan ve katlanır plaka kullanan sürücü ile motosiklet sahibine toplan 41 bin 163 TL para cezası uygulandı.
