Video Yaşam Yemek beklediği sırada kasadaki telefonu çaldı | Video
Yemek beklediği sırada kasadaki telefonu çaldı | Video

Yemek beklediği sırada kasadaki telefonu çaldı | Video

26.12.2023 | 12:05

Esenyurt’ta bir AVM’de yemek almak için sıra bekleyen şahıs, kasa bölümünde duran telefonu çaldı. O anlarda telefon ile konuşuyormuş gibi yapan hırsız, saniyeler sonra yemeğini alarak kayıplara karıştı.

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Olay, dün Esenyurt'ta bulunan bir AVM'nin yemek katında yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, telefonla konuşuyormuş gibi yaparak kasada duran telefonu gözüne kestirdi. Çalışanların arkasını dönmesini fırsat bilen hırsız, saniyeler içerisinde telefonu çalarak konuşmasına devam etti. Kısa süre sonra hazırlanan yemeğini de alan şahıs kayıplara karışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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